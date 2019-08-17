الأزهر يحذر من عمل يتكاسل عنه الكثير من المُصلين له ثواب حج وعمرة وصدقة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أوصانا وحثنا على كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما فيه شر لنا.



وأوضح «مركز الأزهر» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه –صلى الله عليه وسلم – أخبرنا بأعمال يحصل بها غير المستطيع والفقير ما يعادل ثواب أداء مناسك الحج والعمرة بل والصدقة أيضًا، دون تكلف المال ولا الحاجة إليه.



وأضاف أن من يُسر الشريعة الغراء ما جاءت به سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم – بأن هناك أعمال بسيطة وسهلة لكن أجرها وثوابها يعادل الحج والعمرة والصدقة، ومن هذه الأعمال ذكر الله عز وجل، حيث إن التسبيح والحمد والتكبير بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة يعادل أجر حج وعمرة وصدقة.



واستشهد بما أخرجه البخاري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: جَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُور (جمع دثر، وهو الكثير من كلِّ شيء) مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ العُلاَ، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ، قَالَ: «أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ، تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ».

