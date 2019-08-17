برلماني يكشف فوائد معايير استبعاد غير المستحقين من الدعم التمويني

أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالمعايير التي وضعتها وزارة التموين لتنقية بطاقات التموين في المرحلة الرابعة، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تقوم على نظام دقيق يضمن إيصال الدعم لمستحقيه.



وأضاف حسن السيد، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه المعايير التي وضعتها الوزارة تحافظ على ميزانية الدولة وتعيد تحويل مسارها إلى القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى دعم مثل التعليم والتأمين الصحي الشامل وتدعيم الأسر الأكثر احتياجًا وزيادة المعاشات ورواتب وغيرها.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه لا بد أن يتوجه المواطن غير المستحق للدعم التمويني إلى حذف نفسه بنفسه من المنظومة التموينية، حتى يتيح فرصه لغيره من المواطنين أن يحصلون على دعم إضافي لتحسين ظروفهم الاقتصادية.



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الفترة السابقة قبل إجراءات حذف غير المستحقين للدعم، كانت منظومة التموين تشهد عددا كبيرا من البيانات الوهمية التي يتم الصرف لها دون وجهة حق، لافتًا إلى أن المعايير التي وضعتها الوزارة ستقضي تمامًا على هذه العشوائية.



ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من المعايير التي تحكم حذف غير مستحقي الدعم من البطاقات التموينية، وهي كالتالي:



1- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر.



2- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات .



3- استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات فأعلى في الشهر.



4- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.



5-امتلاك حيازات زراعية تصل لـ 15 فدانا.



6-أصحاب الوظائف الإدارية العليا.



7-استهلاك فاتورة المحمول تزيد على 800 جنيه في الشهر.



8-متوسط مصاريف المدارس 50 ألف جنيه لأكثر من طفل.



9-سداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه.



10- امتلاك سيارة فارهة.



11- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه .



12- اسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.