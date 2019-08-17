تسليم 400 ألف شقة خلال عام و13 ألف حاجز للإعلان الـ11

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن عدد حاجزى شقق الإعلان الـــ11 لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بلغ 13 ألف 157 شخص حتى غلق باب الحجز، وهم من قاموا بتسديل البيانات وسداد مقدم الحجز بالبنك.



وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الإقبال على حجز الوحدات بالمشروع يتزايد باستمرار، مشيرة إلى أن الصندوق يسعي إلى تلبية كافة الطلب خاصة للحاجزين للإعلانات السابقة.



وتابعت، أن الصندوق بدأ فى الاستعلام لحاجزى الثامن بالمدن التى شهدت بعض التأخير فى التسليمات وعلى رأسها العبور وبدر.



وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم وحدات لآلاف الحاجزين بالمشروع، وتوقعت أن تنتهى تسليمات شقق حاجزى الإعلان الثامن بالكامل والتى بلغ عددها نحو 400 ألف شقة تقريبا خلال أقل من عام.