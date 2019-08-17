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برلماني: صعيد مصر سيشهد ازدهارا كبيرا بسبب مبادرة حياة كريمة

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:33 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
حسن رضوان
ثمَّن إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إطلاق العديد من المبادرات، ومنها، مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرًا، مؤكدًا أن صعيد مصر سيشهد ازدهارًا كبيرًا بسببها.

وأضاف إبراهيم نظير، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه المبادرة هدفها إدخال الخدمات المتشكلة من المرافق والمشاريع وغيرها إلى القرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن صعيد مصر يوجد به عدد كبير من القرى تحت خط الفقر وإطلاق هذه المبادرة سيعمل على تحسينها بشكل كبير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، التي أقيمت يوم 31 يوليو الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر فيها، بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.

كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.

وشملت المبادرة أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.

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