مانشستر سيتي ضد توتنهام.. جوارديولا يتحدث عن مواجهة ثاني أقوى فريق في أوروبا



ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام غدا السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأضاف جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن، توتنهام هو ثاني أقوى فريق في أوروبا، منذ توليه الإدارة الفنية لفريق مانشستر سيتي وهو من أصعب المنافسين".



وقال جوارديولا: أن إصابة الألماني ليروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي ستجعله يغيب لفترة، وأنه سيخضع لعملية جراحية نهاية الأسبوع الجاري، وسيغيب لفترة".



وأشاد بيب جوارديولا بإمكانيات لاعبه رحيم سترلينج صاحب الهاتريك في اللقاء الماضي، مشيرا الى أن، رحيم من أخطر لاعبي الدوري الانجليزي، لكن كل فرق التوب 6 تمتلك لاعبين جيدين.

توقع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مباراة فريقه ضد توتنهام ستكون صعبة للغاية، حيث أن توتنهام من أهم الفرق في الدوري الإنجليزي، رغم تحقيق فريق مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز النسخة الماضية.