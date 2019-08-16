مستريحه جديده بالغربيه.. تتفق مع أهلها فى ادعاء اختفائها عقب التشهير بها علي مواقع التواصل.. وضحاياها يشكونها في بلاغات رسميه بالنصب في مبلغ 80 ألف جنيه.. والنيابه العامه تحقق..صور

بلاغات جديده ضد سيده صاحبه واقعه اختفاء عقب التشهير بها علي مواقع التواصل الاجتماعي

بطلان صحه ادعاء اختفاء بسبب شكاوي ضحايا النصب للسيده المختفيه بجمع مبالغ 80 الف جنيه

المحامي العام لنيابات شرق طنطا يأمر بالتحقيق في واقعه اختفاء السيده وسماع ضحايا وقائع النصب



وقال محمد حسن أحد ضحايا المستريحه الجديده أنه أسند لها مبلغ ٣ الاف جنيه كي تقوم بتشغيلها في التجاره مقابل ارباح شهريه وسنويه ولكنها امتنعت عن سدادها خلال شهر ابريل الماضي مشيرا بقوله "خدت الفلوس وهربت من بيت العائله حسبي الله ونعم الوكيل فيها".



في المقابل أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته الى رئيس نيابة مركز زفتي بفتح التحقيق في واقعة اختفاء سيدة فى العقد الرابع من عمرها فى ظروف غامضة بسبب التشهير بها على مواقع فيس بوك عقب خروجها من منزل عائلتها بقرية سندبسط وعدم العودة قبل بدء أجازة عيد الأضحي المبارك.



وأمر رئيس النيابة العامة باستدعاء المبلغين باختفاء لسماع أقوالهم والاستدلال بسماع أقوال جيرانها وزملائها بذات القرية محل إقامتها.



وأفادت مصادر نيابية لـ"صدي البلد" أن السيدة متهمة فى أكثر 4 من بلاغات فى وقائع نصب على مواطنين وعدم تسديد المبالغ المالية الخاصة بهم حيث تتراوح قيمتها بين "50 – 80 " ألف جنيه بدعوى تشغيلها مقابل أرباح مالية تزيد على 30 % شهريا.



وتابعت المصادر النيابية أن التحريات الأمنية أثبتت بطلان هروب السيدة او اختفائها فى ظروف غامضة وأن دوافع اختفائها جاءت هربا من شكاوى وبلاغات ضحاياها.



وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسماع المبلغين فى وقائع النصب.

"كذبت ونصبت علي مواطنين فدفعتها اهواؤها الي إقناع اهلها وذويها الي تحرير محضر رسمي باختفائها فتلك الحيله اختلقتها مستريحه جديده هربا من سداد اموال ضحاياها طوال الـ ٣ اشهر الماضيه مما دفعهم الي تحرير محاضر وتقديم استغاثات الي الاجهزه الامنية وجهات التحقيق لإنقاذهم".وكانت قرية سندبسط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية شهدت حالة من الاستياء والغليان بسبب اختفاء سيدة من منزلها بسبب التشهير بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث دفع العشرات من أهالي القرية بالتقدم بعشرات البلاغات الى قسم مركز شرطة زفتي واتهامهم بادعاء أهلها وذويها بالإبلاغ عن اختفائها بسبب النصب عليهم فى مبالغ مالية قدرها 80 ألف جنيه.وأفادت مصادر مقربة من عائلة السيدة التي تدعى "فايزه . م .ن" 37 عاما، بأن السيدة تحصلت على مبالغ مالية قدرها 80 ألف جنيه من أكثر من 10 ضحايا من أهالي القرية بدعوى تشغيل أموالهم فى تجارة الأجهزة المنزلية وتسفيرهم الى خارج البلاد.وتكثف الأجهزة الامنية بالغربية من جهودها لكشف غموض وقائع اختفاء السيدة بالغربية وتقنين الإجراءات الأمنية لسرعة ضبطها والتحقيق معها فى وقائع النصب وجمع المبالغ المالية من مواطنين.تلقي محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من أسرة ربة منزل تدعي "فايزه . م .ن " 37 سنة يفيد بتغيبها خلال فترة أجازة عيد الأضحي المبارك عن منزلها بقرية سندبسط بدائرة مركز زفتى.كما أجريت التحريات الأمنية تحت إشراف المقدم احمد خيري رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتي وقادها الرائد محمود العرنوسي رئيس مباحث زفتي، والتي كشفت عن أن ربة المنزل لديها طفلين وزوج وكانت محتجزة لتلقي العلاج بقسم داخل مستشفي زفتي العام بسبب تعرضها لهبوط حاد فى الدورة الدموية إثر وعكة صحية.وكشفت التحريات أن سيدة أصيبت بتلك الوعكة لتعرضها التشهير بها وبأفراد أسرتها عبر مواقع فيسبوك مما دفعها للخروج من أبواب منزل للأسرة فى حالة صدمة نفسية وتم اخطار الجهات الشرطية بالحادث.