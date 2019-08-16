تجارى وصناعى وزراعى.. خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يواصل الطلاب تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 على موقع وزارة التعليم العالى.
وقالت وزارة التعليم العالي إنه بالنسبة لـ الحاصلين على دبلومات المدارس الفنية نظام الثلاث – الخمس سنوات فيمكنهم تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وفقا للخطوات التالية :
يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ، ويحدد نوع المؤهل (صناعي - تجارى- زراعي ثلاث سنوات أو خمس سنوات ، ويدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلى : ـس 000000 ، ثم يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).
وعلى الطالب أن يحتفظ بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة0 حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه
أما بالنسبة لــ الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية فيمكنهم تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وفقا للخطوات التالية : يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق .www.tansik.egypt.gov.eg ، ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به ، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية) ، وعلى الطالب ان يحتفظ برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.
ثم يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله .
وعلى الطالب أن يحتفظ بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة0 حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه
أما بالنسبة لــ الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية فيمكنهم تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وفقا للخطوات التالية : يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق .www.tansik.egypt.gov.eg ، ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به ، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية) ، وعلى الطالب ان يحتفظ برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.
ثم يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله .