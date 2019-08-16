استعدادات أمنية كبيرة لتأمين حفل عمرو دياب بـ العلمين الجديدة

شهد الطريق المؤدي إلى مركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة استعدادات أمنية كبيرة لتنظيم حركة السير ودخول جمهور ومحبي عمرو دياب.



ويقيم الهضبة عمرو دياب حفلا بعد قليل بمركز الماسة بحضور أكثر من 20 ألفا من محبيه وعشاق أغانيه.



وقامت فرق تابعة للشركة المنظمة بمعاونة رجال الشرطة في إرشاد جمهور الهضبة لمقر الحفل.



ويقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه خاصة أغاني ألبومه الجديد أنا غير.