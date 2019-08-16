جامعة المنيا: استمرار التقديم بالمدن الجامعية إلكترونيًا حتى 8 سبتمبر

أعلنت جامعة المنيا عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للمدن الجامعية بجامعة المنيا للطلاب والطالبات القدامى والمستجدين، مشيرةً إلى أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى 8 سبتمبر 2019.



وقالت جامعة المنيا في بيان رسمي لها، إنه يمكن التقديم في المدن الجامعية لجامعة المنيا من خلال الموقع الإلكترونى التالى:

http://alzahraa.mans.edu.eg/studentapplications



وشددت جامعة المنيا على أن التقديم سيكون إلكترونيًا فقط وليس هناك تقديم ورقى للسكن بالمدن الجامعية.



وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020، وذلك على النحو التالى: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول فى 21 من سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعا.



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.



