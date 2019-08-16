ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنيا: استمرار التقديم بالمدن الجامعية إلكترونيًا حتى 8 سبتمبر

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:33 م
صدى البلد
قســـم التعليــــــم
أعلنت جامعة المنيا عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للمدن الجامعية بجامعة المنيا للطلاب والطالبات القدامى والمستجدين، مشيرةً إلى أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى 8 سبتمبر 2019.

وقالت جامعة المنيا في بيان رسمي لها، إنه يمكن التقديم في المدن الجامعية لجامعة المنيا من خلال الموقع الإلكترونى التالى:
http://alzahraa.mans.edu.eg/studentapplications

وشددت جامعة المنيا على أن التقديم سيكون إلكترونيًا فقط وليس هناك تقديم ورقى للسكن بالمدن الجامعية.

وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020، وذلك على النحو التالى: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول فى 21 من سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعا.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبدأ 21 سبتمبر .. تعرف على مواعيد الدراسة بـ الجامعات فى العام الدراسي الجديد

مجلس جامعة القاهرة يستعرض نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات

تعرف على مواعيد التقدم بطلبات الإقامة في المدن الجامعية بجامعة المنصورة

لطلاب جامعة عين شمس .. كل ما تريد معرفته عن التقديم بالمدينة الجامعية

7 تعليمات عاجلة لمدارس القليوبية قبل بدء العام الدراسي الجديد

فتح باب التقديم في المدينة الجامعية بـ عين شمس.. 22 سبتمبر

ترشيحاتنا

صبري المنياوي يكشف حقيقة انضمام نجم الاهلي للاسماعيلي.. فيديو

فيفي عبده تدخل المستشفى.. تعرف على التفاصيل

ليست حمير.. مصادر تكشف حقيقة العثور على بقايا دواب بالبحر الأحمر

قبل مواجهة الزمالك.. المقاصة يضم نجم هجوم بيراميدز

البلطى بـ 35 جنيه.. الزراعيين توضح سبب ارتفاع اسعار الاسماك

رغم مفاوضات الزمالك.. نجل رامون دياز يتابع حساب الأهلي على تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

أنا هخلص كل حاجة الليلة.. جيران المتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية يكشفون لـ صدى البلد تفاصيل جديدة حول الواقعة.. صور

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل