جامعة المنيا: استمرار التقديم بالمدن الجامعية إلكترونيًا حتى 8 سبتمبر

أعلنت جامعة المنيا عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للمدن الجامعية بجامعة المنيا للطلاب والطالبات القدامى والمستجدين، مشيرةً إلى أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى 8 سبتمبر 2019.
وقالت جامعة المنيا في بيان رسمي لها، إنه يمكن التقديم في المدن الجامعية لجامعة المنيا من خلال الموقع الإلكترونى التالى:
http://alzahraa.mans.edu.eg/studentapplications
وشددت جامعة المنيا على أن التقديم سيكون إلكترونيًا فقط وليس هناك تقديم ورقى للسكن بالمدن الجامعية.
وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020، وذلك على النحو التالى: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول فى 21 من سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعا.
وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.
وقالت جامعة المنيا في بيان رسمي لها، إنه يمكن التقديم في المدن الجامعية لجامعة المنيا من خلال الموقع الإلكترونى التالى:
http://alzahraa.mans.edu.eg/studentapplications
وشددت جامعة المنيا على أن التقديم سيكون إلكترونيًا فقط وليس هناك تقديم ورقى للسكن بالمدن الجامعية.
وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020، وذلك على النحو التالى: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول فى 21 من سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعا.
وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.