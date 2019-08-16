جمهور الهضبة يزحف بالآلاف صغارا وكبارا لمقر الحفل بـ العلمين الجديدة

شهد مركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة إقبالا كبيرا من جمهور ومحبي عمرو دياب لحضور حفله المقرر له بعد قليل.



ويقيم الهضبة عمرو دياب حفلا بمركز الماسة بحضور أكثر من 20 ألف من محبيه وعشاق أغانيه، والذين زحفوا لمقر الحفل قبل الموعد المحدد بساعات ومن مختلف الفئات العمرية.



وقامت فرق تابعة للشركة المنظمة بمعاونة رجال الشرطة في إرشاد جمهور الهضبة لمقر الحفل.



ويقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه خاصة أغاني ألبومه الجديد أنا غير.