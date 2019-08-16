ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمهور الهضبة يزحف بالآلاف صغارا وكبارا لمقر الحفل بـ العلمين الجديدة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:30 م
عمرو دياب
عمرو دياب
الديب ابوعلي
شهد مركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة إقبالا كبيرا من جمهور ومحبي عمرو دياب لحضور حفله المقرر له بعد قليل.

ويقيم الهضبة عمرو دياب حفلا بمركز الماسة بحضور أكثر من 20 ألف من محبيه وعشاق أغانيه، والذين زحفوا لمقر الحفل قبل الموعد المحدد بساعات ومن مختلف الفئات العمرية.

وقامت فرق تابعة للشركة المنظمة بمعاونة رجال الشرطة في إرشاد جمهور الهضبة لمقر الحفل.

ويقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه خاصة أغاني ألبومه الجديد أنا غير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. عمرو دياب يُقبل شيرين رضا في لقطة رومانسية

التجاعيد تكسو وجه عمرو دياب.. الجمهور يخوض تحدى العمر نيابة عن الهضبة

انا غير.. عمرو دياب يشوق الجمهور لـ أحدث أغانيه

ترشيحاتنا

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان

السيسي يفتتح عددا من مشروعات الصوب الزراعية.. غدا

مرتضى منصورعلق بـ جاميكا.. تحدي محمد حماقي وعصام الحضري فى ضربات الجزاء.. شاهد

يجلب الرزق والفرح.. خطيب الحرم المكي: رسول الله أوصى بهذا العمل

قتل عشرات الإسرائيليين.. تعرف على سبب الوفاة الرئيسي في تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

أنا هخلص كل حاجة الليلة.. جيران المتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية يكشفون لـ صدى البلد تفاصيل جديدة حول الواقعة.. صور

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل