واشنطن تهدد حزب الله ومن يتعاون معه

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية ، إن بلاده ستحمل المسئولية لأي جهة تقوم بتسهيل عمل حزب الله.



وأضاف: " ناقشنا مع سعد الحريري سلوك حزب الله وما يمكن أن تقوم به الحكومة اللبنانية"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".



وتابع قائلا "إذا استمر حزب الله بالقيام بما يقوم به، فستكون هناك تداعيات لذلك".



كان حزب الله كشف عن مشاهد جديدة تعرض للمرة الأولى عن عملية استهداف البارجة العسكرية الإسرائيلية خلال عام 2006.



وأوضح أنه تم استهداف بارجة "ساعر 5" من محيط منطقة السفارة الكويتية (الجندولين) عام 2006، خلال العدوان "الإسرائيلي".