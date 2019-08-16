مصطفى بكري يدعو لإيجاد حل سياسي للأوضاع في اليمن

قال الإعلامي والبرلماني مصطفي بكري، إن الأوضاع اليمنية تحتاج لإتحاد وتكاتف كل القوى لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، قبل أن تغرق اليمن في ويلات الحرب.



ونوه، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد"، إلي أن الحكومة الشرعية باليمن يتحتم عليها إيجاد حل سياسي من خلال الاستماع لكافة وجهات النظر، لمواجهة كل المؤامرات التي تبثها جماعة الحوثي الإرهابية.



اشار بكرى إلي أن المواطن اليمني هو من يدفع ثمن تلك الصراعات الداخلية، والتي تعود عليه بالخراب والدمار.



كما أضاف الإعلامي "مصطفي بكري"، أن الشائعات والفتن التي تحاول بثها قنوات الاخوان وفضائية الجزيرة القطرية، مجرد محاولة بائسة لبث الوقيعة ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات، لتفتيت التحالف العربي.