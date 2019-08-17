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برلمان

بعضها يحتاج إلى إعادة نظر.. برلماني يعلق على معايير استبعاد غير المستحقين لـ الدعم

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:01 ص
معايير استبدعا الغير
معايير استبدعا الغير مستحقين للدعم
حسن رضوان
علق محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على المعايير التي قدمتها وزارة التموين لتنقية بطاقات التموين في المرحلة الرابعة، معقبًا: "بعضها حقيقي جدًا والبعض الآخر يحتاج إلى إعادة نظر".

وأضاف محمد بدراوي، في تصريحات لـ" صدي البلد"، أن المعايير التي قدمتها الوزارة بخصوص حذف غير المستحقين، ومنهم مالكي العقارات وغيرها، تحتاج إلى إعادة نظر، لأن هناك أفرادا يملكون بالفعل عقارات، ولكن هذه العقارات لا يحصلون منها على مكاسب تغطي احتياجاتهم.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه من الضروري اعتماد المعايير التي قدمتها وزارة التموين الخاصة بالدخل، حيث أن الدخل هو المعيار الحقيقي في معرفة المواطن الذي لديه القدرة على الإنفاق على أسرته من عدمه.

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من المعايير التي تحكم حذف غير مستحقي الدعم من البطاقات التموينية، وهي كالتالي:

1- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر.

2- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات .

3- استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات فأعلى في الشهر.

4- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

5-امتلاك حيازات زراعية تصل لـ 15 فدانا.

6-أصحاب الوظائف الإدارية العليا.

7-استهلاك فاتورة المحمول تزيد على 800 جنيه في الشهر.

8-متوسط مصاريف المدارس 50 ألف جنيه لأكثر من طفل.

9-سداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه.

10- امتلاك سيارة فارهة.

11- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه .

12- اسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

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