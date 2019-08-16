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محافظات

بعد أسوان.. الأقصر ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار.. صور

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:29 م
الأقصر ترفع درجة
الأقصر ترفع درجة الاستعداد تحسبًا لسقوط امطار..صور
شمس يونس
شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ، حيث هبَّت رياح شديدة تسبب فى تساقط الامطار الخفيفية على بعض المناطق.

وتلبدت سماء الأقصر بالغيوم السوداء صاحبتها الأمطار الخفيفة على مدن ومراكز محافظة الأقصر بعد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة.

وفى سياق متصل، أوضح محسن الشامي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة الأقصر، اتخاذ المركز عددا من الإجراءات لرفع درجة الإستعداد القصوى للتعامل مع التغيرات المناخية، وذلك بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وقال محسن الشامي، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية منعقدة على مدار الأيام المقبلة، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال التنسيق مع كافة المراكز والمدن والمديريات على مستوى المحافظة ليتم إخطارغرفة العمليات الرئيسية بأي طارئ في حينه.

وشهدت محافظة أسوان، اليوم، هطول أمطار شديدة، على عكس الطقس الذي تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة.
بعد أسوان.. الأقصر ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار.. صور
بعد أسوان.. الأقصر ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار.. صور
بعد أسوان.. الأقصر ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار.. صور
بعد أسوان.. الأقصر ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار.. صور

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