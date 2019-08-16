حملات الاستغفار على السوشيال ميديا.. متى يؤجر صاحبها؟.. فيديو

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، يقول صاحبه:" أقوم بتذكير الناس بذكر الله على صفحات السوشيال ميديا فهل لي أجر مثلهم؟".



أجاب مجدي عاشور، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك، أن الدال على الخير كفاعله، موضحا أن حملات الاستغفار والصلاة على النبي عبر فيسبوك أو واتس آب ، أمر جميل، فيها ثواب، لكن على المسلم أن يفيد نفسه قبل أن يفيد الناس، وتخرج من ظاهر قوله- تعالى-: "لم تقولون ما لا تفعلون".



وأضاف الدكتور مجدي عاشور: الاستغفار والصلاة على النبي في الأمور المتفق عليها من حملات الاستغفار وتبليغ الناس مطلوب لكن لا يحرم المسلم نفسه من الثواب.



كما ورد سؤال آخر إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول صاحبه: "ما الأذكار التي تقربني إلى الله ولها أجر عظيم تساعدني في التكفير عن ذنوبي".



وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الفيسبوك: "أخرج صحيح مسلم في صحيحه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن جويرية - رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال: "ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ " قالت: نعم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته".