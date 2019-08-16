محمد دياب يهنئ تامر حسنى بعيد ميلاده الـ42

هنأ الفنان محمد دياب تامر حسني بعيد ميلاده الـ 42، عبر حسابه على إنستجرام.



ونشر محمد دياب صورة تجمعه بالفنان تامر حسني من كواليس أغنية "100 وش".



وعلق محمد دياب على الصورة: "كل سنة وأنت طيب وناجح ومكسر الدنيا وعقبال مليون سنة يا نجم الجيل".



وينتظر تامر حسني عرض فيلم الفلوس الذي يشارك بطولته مع الفنان خالد الصاوي وعائشة بن احمد وزينة، وهو تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق. ‏