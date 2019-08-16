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عبد المحسن سلامة ومحمد الباز فى عزاء شقيقة مكرم محمد أحمد.. صور

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:38 م
عزاء شقيقة رئيس الاعلى
عزاء شقيقة رئيس الاعلى للاعلام
محمد بدران - ابانوب نبيل
شارك عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، ومحمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور فى عزاء الراحلة فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتوفيت فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الأحد الماضي، أول أيام عيد الأضحى، بعد صراع مع المرض.

وشيع جثمان فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الإثنين الماضي من محافظة المنوفية، بمشاركة عدد من الحضور.
عبد المحسن سلامة ومحمد الباز فى عزاء شقيقة مكرم محمد أحمد.. صور
عبد المحسن سلامة ومحمد الباز فى عزاء شقيقة مكرم محمد أحمد.. صور
عبد المحسن سلامة ومحمد الباز فى عزاء شقيقة مكرم محمد أحمد.. صور
عبد المحسن سلامة ومحمد الباز فى عزاء شقيقة مكرم محمد أحمد.. صور
عبد المحسن سلامة ومحمد الباز فى عزاء شقيقة مكرم محمد أحمد.. صور

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