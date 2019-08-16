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الأميرة ياسمين.. رانيا منصور تبهر متابعيها بـ اطلالة غريبة.. شاهد

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:33 م
رانيا منصور
رانيا منصور
آية التيجي
نشرت الفنانة والممثلة رانيا منصور صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة مختلفة، وغريبة غلى حد كبير، حيث أنها شابهت إطلالات الفوازير، أو شخصية ياسمين في فيلم الكرتون علاء الدين.

وارتدت رانيا منصور توب باللون البينك مع اكمام سوداء منفوخة، مع بنطال من نفس شكل التوب، وهو ما أبرز من رشاقتها وأنوثتها، وكانت إطلالتها من توقيع مصممة الازياء هدير سمانيا.

وقامت مصفف الشعر باسم بعمل شعرها بتسريحة مختلفة، وتتناسب مع ملامحها الرقيقة، والمميزة، حيث قام بلم الشعر بالكامل للوراء، وهو ما أبرز من إطلالتها.

ولم تتكلف في اختيار الماكياج،حيث انها اختارت وضع بعض الآى شادو على عينيها باللون البينك، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأبرزت رانيا منصور إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الأكسسوارات، حيث انها اختارت قرطين باللون الأسود، مع وضع وردة سوداء على شعرها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

 

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