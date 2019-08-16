ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرجة نور ارناؤوط تنعى المنتج التونسي نجيب عياد : فقدنا إنسانا كبيرا

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:26 م
نور ارناؤوط
نور ارناؤوط
سعيد فراج
نعت المخرجة والمنتجة نور ارناؤوط، وفاة المنتج التونسي الكبير نجيب عياد (رئيس أيام قرطاج السينمائية) والمنتج المنفذ لفيلم «مملكة النمل»، التي أنتجته.

وتمنت نور ارناؤوط، الرحمة للفقيد، مشيرة إلى أن الوطن العربي كله فقد إنسانا ومنتجا كبيرا ومديرا ناجحا لأيام قرطاج السينمائية.

ووُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، وعمل صحفيا وناقد أفلام ما بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوا في لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، حيث كان المنتج التنفيذي لعشرة أفلام قصيرة وطويلة.

في 1998، أسس شركة الضفاف التي من أفلامها "أوديسه" الذي أخرجه إبراهيم باباي سنة 2003، و"ملائكة الشيطان" إخراج أحمد بولان سنة 2007. وقد أنتجت شركته عددا من المسلسلات التلفزية، آخرها مسلسل ''ناعورة الهواء''، و''فلاش باك''..

وترأس الفقيد العديد من المهرجانات منها المهرجان الدولي لفيلم الأطفال والشباب ومهرجان أيام قرطاج السينمائية سنتي 2017 و2018، كما كان رئيس اتحاد نوادي السينما في تونس في 1975.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب سكتة قلبية.. وفاة نجيب عياد مدير أيام قرطاج السينمائية

خالد عبد الجليل ينعى رئيس مهرجان قرطاج السينمائي

لروحه السلام.. ليلى علوى تنعى نجيب عياد مدير أيام قرطاج

هند صبرى تنعى نجيب عياد رئيس أيام قرطاج

ترشيحاتنا

السيسي يفتتح عددا من مشروعات الصوب الزراعية.. غدا

شاهد.. أصالة وزوجها وأولادها فى لندن

خطيب المسجد الحرام: هذه الوصية لـ رسول الله يهملها الكثيرون.. تعرف عليها

جمهور الهضبة يزحف بالآلاف صغارا وكبارا لمقر الحفل بـ العلمين الجديدة

بعد ذبح والدهما لهما.. تشريح جثتي فتاتي الحوامدية بزينهم

الاهلي يكشف حقيقة التفاوض مع رامون دياز وسبب متابعته حساب النادى على تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان