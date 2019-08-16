المخرجة نور ارناؤوط تنعى المنتج التونسي نجيب عياد : فقدنا إنسانا كبيرا

نعت المخرجة والمنتجة نور ارناؤوط، وفاة المنتج التونسي الكبير نجيب عياد (رئيس أيام قرطاج السينمائية) والمنتج المنفذ لفيلم «مملكة النمل»، التي أنتجته.



وتمنت نور ارناؤوط، الرحمة للفقيد، مشيرة إلى أن الوطن العربي كله فقد إنسانا ومنتجا كبيرا ومديرا ناجحا لأيام قرطاج السينمائية.



ووُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، وعمل صحفيا وناقد أفلام ما بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوا في لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، حيث كان المنتج التنفيذي لعشرة أفلام قصيرة وطويلة.



في 1998، أسس شركة الضفاف التي من أفلامها "أوديسه" الذي أخرجه إبراهيم باباي سنة 2003، و"ملائكة الشيطان" إخراج أحمد بولان سنة 2007. وقد أنتجت شركته عددا من المسلسلات التلفزية، آخرها مسلسل ''ناعورة الهواء''، و''فلاش باك''..



وترأس الفقيد العديد من المهرجانات منها المهرجان الدولي لفيلم الأطفال والشباب ومهرجان أيام قرطاج السينمائية سنتي 2017 و2018، كما كان رئيس اتحاد نوادي السينما في تونس في 1975.