ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي احمد علي: الأفلام الحالية بطل بيضرب كل الناس.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:53 م
المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي
عمرو ممدوح
قال المخرج مجدي أحمد علي، إن أبطال السينما من الجيل الحالي، لم يقترب أحدهم من أبطال الجيل الماضي، مثل أحمد زكي، سعاد حسني، ومحمود عبد العزيز.

مشيرا إلى أن الأفلام الحالية وتحديدا الأكشن، عبارة عن "بطل بيضرب كل الناس".

وأضاف مجدي أحمد علي، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن الأفلام الحالية تبتعد عن الهوية المصرية، وتتخذ طابع الأفلام الأجنبية، مؤكدا أنه لا أحد ينكر تطور تقنية الأفلام الجديدة، إلا أن هناك مشكلة في توظيف هذه التقنية.

وأكد المخرج السينمائي، أن هناك ما يعرف بتبرير حركة الكاميرا، وحركة الممثل، مشيرا إلى أن استخدام حركة الكاميرا حاليا تتمثل في الاستعراض أكثر من خدمة المشهد السينمائي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فرغلي رضوان يكتب: كازابلانكا.. لو اتفرجت مش هتزعل

هل يعود لموسم الصيف بريقه؟

أحمد شاكر: الأكشن الأوفر علم الشباب حمل الأسلحة البيضاء.. فيديو

مجدى أحمد على يكشف حقيقة ظاهرة الأفلام الأعلى إيرادات في التاريخ.. فيديو

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: خالد بوطيب لا يستخدم السحر مثل وليد أزارو لتسجيل أهداف

قبل مواجهة ساوثهاميتون.. أدريان يضع ليفربول في ورطة

رئيس الزمالك يفتح النار على جماهير الإسماعيلي بسبب عواد

بعد صورتها بالبكينى.. منة فضالى تثير الجدل بظهورها بالـ مينى جيب

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غزة.. والقبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من القطاع

بث مباشر .. مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في دوري ابطال افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان