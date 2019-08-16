مجدي احمد علي: الأفلام الحالية بطل بيضرب كل الناس.. فيديو





مشيرا إلى أن الأفلام الحالية وتحديدا الأكشن، عبارة عن "بطل بيضرب كل الناس".



وأضاف مجدي أحمد علي، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن الأفلام الحالية تبتعد عن الهوية المصرية، وتتخذ طابع الأفلام الأجنبية، مؤكدا أنه لا أحد ينكر تطور تقنية الأفلام الجديدة، إلا أن هناك مشكلة في توظيف هذه التقنية.



وأكد المخرج السينمائي، أن هناك ما يعرف بتبرير حركة الكاميرا، وحركة الممثل، مشيرا إلى أن استخدام حركة الكاميرا حاليا تتمثل في الاستعراض أكثر من خدمة المشهد السينمائي.

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن أبطال السينما من الجيل الحالي، لم يقترب أحدهم من أبطال الجيل الماضي، مثل أحمد زكي، سعاد حسني، ومحمود عبد العزيز.