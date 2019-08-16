ضبط عاطلين أجبرا طالبا على التوقيع على إيصالات أمانة ببني سويف

تمكنت مباحث الفشن ببني سويف من إلقاء القبض على عاطلين بعد قيامهما بإجبار طالب جامعي علي التوقيع علي 2 إيصال أمانة بالإكراه لوجود خلافات مالية بين والدهم وشقيق المجني عليه.



تلقى الرائد أحمد حسين رئيس وحده مباحث مركز شرطة الفشن بلاغا من عبد المجيد . ج طالب جامعي مقيم بقرية الصفانية التابعه لمركز العدوة بمحافظه المنيا يفيد أثناء عودته هو ووالدته من زيارة لأحد أقاربة علي الطريق المؤدي الي نجع عبد الله عبد الجواد التابع لمركز الفشن فوجيء بقيام شخصين ملثمين بإيقافه ومحاولة سرقة سيارته الملاكي وإجباره علي التوقيع علي عدد 2 إيصال امانة بالإكراه.



تم إخطار العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف وتم تشكيل فريق بحث ضم النقيبان عماد عرفه وعمرو حسونه معاونا المباحث حيث تمكن فريق البحث من كشف غموض الجريمة وتوصلت التحريات السريه الي صحة الواقعه، وتبين أن وراء الواقعة كلا من حميدة . ع وشقيقة عرابي المقيمان بنجع عبد الله عبد الجواد حيث تم ضبطهما وبحوزتهم إيصالات الأمانة وهي جناية إكراه علي توقيع وبمواجهتهما بالتهمة المنسوبة إليهم.



أقروا بارتكابهم الواقعه لوجود خلافات ماليه بين والدهم وشقيق المجني عليه ويدعي علاء . ج محامي وتم تحرير محضر بالواقعه رقم 3190 لسنة 2019 إداري الفشن وبالعرض علي نيابة الفشن قرر المستشار فادي سامح وكيل النائب العام حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.