ارتفاع اسعار الاسماك.. نهاية سبتمبر موعد الانخفاض.. تطوير المزارع سبب الزيادة.. الزراعيين: نقص المعروض أضعف القوة الشرائية

الفلاحين :

قلة مزارع السمك السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعاره بالأسواق

نهاية سبتمبر القادم موعد انخفاض أسعار الأسماك

الزراعيين:

نقص السمك بالأسواق أدى إلى قلة القوة الشرائية

المنتجين الزراعيين: