ارتفاع اسعار الاسماك.. نهاية سبتمبر موعد الانخفاض.. تطوير المزارع سبب الزيادة.. الزراعيين: نقص المعروض أضعف القوة الشرائية

الفلاحين :
قلة مزارع السمك السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعاره بالأسواق
نهاية سبتمبر القادم موعد انخفاض أسعار الأسماك
الزراعيين:
نهاية سبتمبر القادم موعد انخفاض أسعار الأسماك
الزراعيين:
نقص السمك بالأسواق أدى إلى قلة القوة الشرائية
المنتجين الزراعيين:
المنتجين الزراعيين:
غلاء الأسماك أفضل من إهدار صحة المواطن
شهدت أسواق الأسماك حالة من الركود خلال الأيام الماضية، وتراوح سعر سمك البلطى من 32 إلى 35 جنيها للكيلو، مقابل 25 جنيها، وسجل سعر كيلو البورى 75 جنيها، مقابل 50 جنيها بينما بلغ سعر كيلو سمك الماكريل 40 جنيها، فيما تراوح سعر الجمبرى من 110- 120 جنيها، وسعر كيلو الفيليه 80 جنيها.
ورصد "صدى البلد" آراء عدد من الفلاحين والمنتجين الزراعيين بشأن هذا الموضوع والحلول لتلك الأزمة.
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك 3 أنواع من الأسماك المنتشرة بمصر وهي البحرية والنيلية والمزارع، موضحا أن 70% من إنتاج الأسماك في مصر أسماك المزارع.
وكشف حسين أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أسباب ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية، والتي من أهمها أن تلك الشهور لا تعد الموسم لسمك المزارع وبالتالي ما يوجد في الأسواق الأسماك النيلية والبحرية، مما يقلل المعروض.
وأضاف نقيب الفلاحين أن ارتفاع أسعار نقل الأسماك، خاصة أنه يحتاج إلى ثلوج ومبردات، من أهم عوامل ارتفاع أسعاره بالأسواق، كما أن ارتفاع أسعار أعلاف السمك أيضا من أهم العوامل.
ونوه بأن سعر سمك كيلو البلطي يصل إلى 35 جنيها، وهي أسعار مقبولة مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن موعد بدء انخفاض أسعار الأسماك نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.
وأكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن إنتاج الأسماك في مصر أصبح قليلا مقارنة بحجم الاستهلاك، مرجعا ذلك إلى إغلاق بعض المزارع المتخصصة في الإنتاج السمكي مثل بحيرات قارون والمنزلة لتطويرهما.
وأضاف "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تطوير المزارع الآن أصبح أمرا ملحا بعد أن انتشر التلوث في المزارع والذي كان يصيب الأسماك بالأمراض وقد يؤدي إلى وفاة مستهلكيها، معلقا: "ليس مهما غلاء أسعار الأسماك ولكن الأهم صحة المواطنين".
وأشار إلى أن هناك بعض المزارع التي لديها مشكلات لم يتم حلها حتى الآن بسبب ارتفاع أسعار إيجارات تلك المزارع، منوها بأن عملية تطوير وتنقية المزارع سيضاعف من الإنتاج.
وقال إنه يمكن استيراد الأنواع غير الموجودة من الأسماك في الأسواق لزيادة المعروض من الإنتاج السمكي مما يساهم في خفض أسعاره.
وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن أسعار الأسماك لم ترتفع كثيرا عن العام الماضي ولكن سبب الارتفاع الطفيف يرجع إلي قلة الإنتاج مشيرا إلى أنه كلما قل المعروض زاد ثمنه.
وأشار "خليفة" فى تصريحات لـ "صدي البلد" إلي أن سمك البلطي وصل سعره إلي 35 جنيها وهذا سعر مناسب مقارنة بتكلفة إنتاجه ونقله ، لأن ارتفاع أسعار السولار أدى إلي ارتفاع أسعار نقله.
وتابع :"أنا لا أعتبر سعر الأسماك بالأسواق مرتفعا لأن سعره مناسب ولكن أستطيع ان اعتبره ارتفاعا عندما يصل إلي 50 جنيها للكيلو".
شهدت أسواق الأسماك حالة من الركود خلال الأيام الماضية، وتراوح سعر سمك البلطى من 32 إلى 35 جنيها للكيلو، مقابل 25 جنيها، وسجل سعر كيلو البورى 75 جنيها، مقابل 50 جنيها بينما بلغ سعر كيلو سمك الماكريل 40 جنيها، فيما تراوح سعر الجمبرى من 110- 120 جنيها، وسعر كيلو الفيليه 80 جنيها.
ورصد "صدى البلد" آراء عدد من الفلاحين والمنتجين الزراعيين بشأن هذا الموضوع والحلول لتلك الأزمة.
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك 3 أنواع من الأسماك المنتشرة بمصر وهي البحرية والنيلية والمزارع، موضحا أن 70% من إنتاج الأسماك في مصر أسماك المزارع.
وكشف حسين أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أسباب ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية، والتي من أهمها أن تلك الشهور لا تعد الموسم لسمك المزارع وبالتالي ما يوجد في الأسواق الأسماك النيلية والبحرية، مما يقلل المعروض.
وأضاف نقيب الفلاحين أن ارتفاع أسعار نقل الأسماك، خاصة أنه يحتاج إلى ثلوج ومبردات، من أهم عوامل ارتفاع أسعاره بالأسواق، كما أن ارتفاع أسعار أعلاف السمك أيضا من أهم العوامل.
ونوه بأن سعر سمك كيلو البلطي يصل إلى 35 جنيها، وهي أسعار مقبولة مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن موعد بدء انخفاض أسعار الأسماك نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.
وأكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن إنتاج الأسماك في مصر أصبح قليلا مقارنة بحجم الاستهلاك، مرجعا ذلك إلى إغلاق بعض المزارع المتخصصة في الإنتاج السمكي مثل بحيرات قارون والمنزلة لتطويرهما.
وأضاف "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تطوير المزارع الآن أصبح أمرا ملحا بعد أن انتشر التلوث في المزارع والذي كان يصيب الأسماك بالأمراض وقد يؤدي إلى وفاة مستهلكيها، معلقا: "ليس مهما غلاء أسعار الأسماك ولكن الأهم صحة المواطنين".
وأشار إلى أن هناك بعض المزارع التي لديها مشكلات لم يتم حلها حتى الآن بسبب ارتفاع أسعار إيجارات تلك المزارع، منوها بأن عملية تطوير وتنقية المزارع سيضاعف من الإنتاج.
وقال إنه يمكن استيراد الأنواع غير الموجودة من الأسماك في الأسواق لزيادة المعروض من الإنتاج السمكي مما يساهم في خفض أسعاره.
وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن أسعار الأسماك لم ترتفع كثيرا عن العام الماضي ولكن سبب الارتفاع الطفيف يرجع إلي قلة الإنتاج مشيرا إلى أنه كلما قل المعروض زاد ثمنه.
وأشار "خليفة" فى تصريحات لـ "صدي البلد" إلي أن سمك البلطي وصل سعره إلي 35 جنيها وهذا سعر مناسب مقارنة بتكلفة إنتاجه ونقله ، لأن ارتفاع أسعار السولار أدى إلي ارتفاع أسعار نقله.
وتابع :"أنا لا أعتبر سعر الأسماك بالأسواق مرتفعا لأن سعره مناسب ولكن أستطيع ان اعتبره ارتفاعا عندما يصل إلي 50 جنيها للكيلو".