سمك لبن تمر هندي.. تعليق نارى من فاطمة عيد على أغانى المهرجانات.. فيديو

كشفت المطربة فاطمة عيد، عن رأيها في أغاني المهرجانات المنتشرة بشكل واسع في الآونة الأخيرة، ويتم الترويج لها عبر مواقع التواصل.



وقالت فاطمة عيد، في حوارها مع الإعلامي أيمن عدلي في «أخبار مصر»، إنه هناك مطربين شعبيين حاليين يغنون بشكل جيد، مضيفة :" مصر ولادة ولكن لا يصح إلا الصحيح".



وأضافت فاطمة عيد:" زمان كان في مدرسة للأصوات والجمهور يحكم على هذه الأصوات، وأنا لا أفهم شيئا من أغاني المهرجانات وتعتبر سمك لبن تمر هندي".



وتابعت فاطمة عيد:" نترك الحكم للجمهور في أغاني المهرجانات ومصر مليئة بالأصوات ولكن أصوات المهرجان تم فرضها بالأموال".

