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ديني

أبسط طريقة لحفظ القرآن الكريم.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:27 م
القران الكريم
القران الكريم
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية من سائل يقول" ما هي أبسط طريقة لحفظ القرآن الكريم".

أجاب مستشار المفتي خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الحفظ أهم مافيه التوفيق من الله ثم إرادة الحفظ عند الإنسان ثم بدء مرحلة الحفظ والتي يجب أن تكون على قدر الطاقة وعلى المسلم ألا يحمل نفسه فوق طاقته في الحفظ.

وأضاف: حفظ القرآن في الكتاتيب قديما، كان الشيخ يحفظ الأولاد شيئا قليلا من كتاب الله حتى لا ينساه، ومن يريد الحفظ، تكفي آية واحدة أو سطرين كل يوم، وفي اليوم الثالث يراجع ما حفظ في اليومين السابقين ويصلي بهم صلواته الخمس.

وأكمل: خير الأعمال أدومها وإن قل.. من كان القرآن القرآن جليسه كان في القبر أنيسا ويوم القيامة شفيعا وأهل القرآن هم أشرح الناس صدرا وأكثرهم توفيقا.

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