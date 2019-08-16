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منوعات

بعد أيام من زفافه.. مصرع ضابط شرطة أثناء تصديه لعملية سطو بـ بريطانيا.. صور

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:30 م
صدى البلد
أحمد شريف
قتل ضابط شرطة أثناء تأدية واجبه وذلك بعد فترة وجيزة من يوم زفافه بعد ورود بلاغ بوجود سطو مسلح.

وبحسب صحيفة "ميرور البريطانية، دهس أندرو هاربر ، 28 عامًا شرطي بوادي التايمز ، خلال عملية سطو مسلح في مقاطعة بيركشاير الانجليزية.

وقال قائد شرطة التايمز فالي كامبل جون كامبل في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ، إن هاربر كان قد تم دهسه من قبل سيارة.

احتفل الشاب البالغ من العمر 28 عامًا وزوجته ليسي بزواجهما في أردينجتون هاوس ، في أوكسفوردشاير الشهر الماضي.

وفي إحدى الصور ، يمكن رؤية الزوجين يبتسمان أثناء قيامهما بقطع كعكة زفافهما بعلامة بجانبهما كتب عليها " السعادة على الاطلاق لـ هاربر".

وقالت شرطة وادي التايمز إن 10 ذكور تتراوح أعمارهم بين 13 و 30 سنة قد تم اعتقالهم للاشتباه في قيامهم بقتل الضابط ضحية السطو.

فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن مقتل الضابط حديث الزواج.

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