بعد أيام من زفافه.. مصرع ضابط شرطة أثناء تصديه لعملية سطو بـ بريطانيا.. صور

قتل ضابط شرطة أثناء تأدية واجبه وذلك بعد فترة وجيزة من يوم زفافه بعد ورود بلاغ بوجود سطو مسلح.



وبحسب صحيفة "ميرور البريطانية، دهس أندرو هاربر ، 28 عامًا شرطي بوادي التايمز ، خلال عملية سطو مسلح في مقاطعة بيركشاير الانجليزية.



وقال قائد شرطة التايمز فالي كامبل جون كامبل في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ، إن هاربر كان قد تم دهسه من قبل سيارة.



احتفل الشاب البالغ من العمر 28 عامًا وزوجته ليسي بزواجهما في أردينجتون هاوس ، في أوكسفوردشاير الشهر الماضي.



وفي إحدى الصور ، يمكن رؤية الزوجين يبتسمان أثناء قيامهما بقطع كعكة زفافهما بعلامة بجانبهما كتب عليها " السعادة على الاطلاق لـ هاربر".



وقالت شرطة وادي التايمز إن 10 ذكور تتراوح أعمارهم بين 13 و 30 سنة قد تم اعتقالهم للاشتباه في قيامهم بقتل الضابط ضحية السطو.



فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن مقتل الضابط حديث الزواج.