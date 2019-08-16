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بكري: توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي في السودان خطوة مهمة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 09:00 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
حمزة شعيب
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي، خطوة مهمة في مسيرة الانتقال السلمي في السودان.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد: «يتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي الذي سيضم 5 عسكريين و5 مدنيين، وشخصا مدنيا من خلفية عسكرية».

وأضاف مصطفى بكري: «الخطوات المقبلة سيكون لها تأثير كبير على مستقبل السودان، أبرزها، العمل على إنهاء الحرب في البلاد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ورفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب».

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