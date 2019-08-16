ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المستبعدون من قائمة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في دوري ابطال افريقيا

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:28 م
الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسى
استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة طارق يحيى الثلاثي محمد صبحي وإسلام جابر ومحمود علاء من قائمة الفريق لخوض مباراة ديكاداها الصومالي مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد السلام وكريم بامبو ومحمد عنتر وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في مصر الجمعة المقبلة 23 أغسطس الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيزو خارج حسابات الزمالك أمام بطل الصومال

الزمالك يختتم استعداداته لمباراة ديكاداها بطل الصومال ببرج العرب الليلة

ترشيحاتنا

احنا رجعنا لوضعنا.. احمد عز يقصف جبهة منافسيه سينمائيا

كنز أسفل تمثال أبوالهول.. وعالمة آثار بريطانية تكشف أسرار جديدة

شيكابالا يقود تشكيل الزمالك في مواجهة ديكاداها الصومالي

صبري المنياوي يكشف حقيقة انضمام نجم الاهلي للاسماعيلي.. فيديو

رغم إعلان تعيين ستانوفيتش.. غموض حول هوية المدير الفني الجديد للزمالك

88 عاما على إعدامه.. لمحات من حياة المناضل الليبي شيخ المجاهدين عمر المختار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان