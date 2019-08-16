المستبعدون من قائمة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في دوري ابطال افريقيا

استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة طارق يحيى الثلاثي محمد صبحي وإسلام جابر ومحمود علاء من قائمة الفريق لخوض مباراة ديكاداها الصومالي مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد السلام وكريم بامبو ومحمد عنتر وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.



جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في مصر الجمعة المقبلة 23 أغسطس الجاري.