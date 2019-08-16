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تعليم

مدير معهد الاورام لـ صدى البلد: إعادة 75 مريضا إلى غرفهم ..غدا

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:47 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلنت الدكتورة ريم عماد مدير مستشفي معهد الأورام بدء نقل المرضي واعادتهم الي غرف المعهد غدا السبت.

أوضحت مدير المستشفي لـ صدى البلد أن عدد المرضي المقرر نقلهم 75 مريضا سيتم نقلهم علي مدار يومين وهم الذين تضررت غرفهم اثر الانفجار الإرهابي.

وتابعت الدكتورة ريم ان المعهد انتهي من ترميم غرف المرضي والعمليات والاسانسيرات في المبني الشمالي للمعهد نتيجة تضافر المواطنين ورجال الأعمال للتبرع والإسراع في إعادة المعهد لما كان عليه.

اشارت ريم الى ان المبني الإدارى ومبني الطوارئ جار إعادة ترميمهما لافته الي ان أعمال الترميم لم تتوقف لحظة منذ أول يوم.

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