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فن

كريم محمود عبد العزيز عن سيلفي هشام ماجد: الجوع كافر

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 09:02 م
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
مصطفى كرم
نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة له، عبر إنستجرام، مع الفنان هشام ماجد.

وظهر كريم محمود عبد العزيز مع الفنان هشام ماجد في أثناء تناولهما الطعام، حيث كان ينظر إلى الطعام خلال التقاط هشام ماجد صورة سيلفي لهما.

وعلق كريم محمود عبد العزيز علي الصورة: " الجوع كافر".

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعي كريم محمود عبد العزيز وهشام ماجد، عبر انستجرام، تمثلت في تعليقات: "الجوع كافر إيه بس، انتو شكلكم خلصتوا الأكل اللي في المطعم كله"، و "شكلك بيقول إن هشام غزك وهياكل لوحده".

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