بث مباشر .. مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في دوري ابطال افريقيا

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ 64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.



وسيكون التحدى الأول الذي تواجهه كتيبة طارق يحيي "المؤقت" هى إثبات قدرات الصفقات الجديدة أبرزها محمد عواد حارس الإسماعيلي السابق مع الزمالك، والذي كان من أولويات إدارة الأبيض التعاقد مع حارس بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش".



ثاني التحديات محمد عبد الشافي سيكون أساسيًا بعد إصابة عبد الله جمعة وغيابه أمام بطل الصومال بجانب غياب بهاء مجدي.



تحد آخر وهو قائد الزمالك بعد رحيل محمد إبراهيم وإصابة جنش هل سيكون الاعتماد على العائد محمود عبد الرازق "شيكابالا".



حيرة أخري تواجه طارق يحيي وهو مركز المهاجم الاعتماد على عمر السعيد أم يعتمد على العائد مصطفى محمد أو الاستعانة بالوافد الجديد أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي السابق.



آخر التحديات ستكون المواجهة الغامضة أمام بطل الصومال المغمور للكثير من الفروق بعدما صرح طارق يحيي بأن المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق.













