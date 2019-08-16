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علق علم هتلر .. اعتقال خمسيني بعد وضعه العلامة النازية بمنزله..صور

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:16 م
صدى البلد
أحمد شريف
ألقى القبض على رجل بعد تعليقه علما على هيئة الصليب المعقوف العلامة النازية الشهيرة، في الجزء الخفي من منزله.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتقل الرجل البالغ من العمر 55 عامًا بجنوب مقاطعة ويلز البريطانية للاشتباه في ارتكابه جريمة من جرائم النظام العام.

وقالت الشرطة إن العلم تم إنزاله بعد أن تداولت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتعليق الرجل الخمسيني علمًا يحمل علامة النازية العنصرية.

وعلقت شرطة المقاطعة الإنجليزية قائلة: "نود أن نطمئنك إلى أن هذا العلم تم إزالته وتم اعتقال رجل يبلغ من العمر 55 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة نظام عام شديدة العنصرية".

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