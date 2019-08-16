رفع 689 حالة إشغال طريق للقضاء على الاختناقات المرورية بالبحيرة.. صور

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( كفر الدوار - دمنهور - إيتاي البارود ) عدة حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين بالطريق العام للقضاء على الاختناقات المرورية والأسواق العشوائية بالتنسيق مع قسم الإشغالات بكل مركز وبتأمين بقوة من الشرطة.



أسفرت الحملات عن : رفع ٣٧٠ مخالفة إشغال طريق " ثابت ومتحرك " بمركز ومدينة كفر الدوار شملت عددا من الشوارع الرئيسية بالمدينة ( مدخل المدينة - شارع الجيش - شارع أحمد عرابي - والكوبرى الأوسط ) كما تم تحرير محضر جنحة إشغال طريق لكافيتريا بمدخل المدينة .



وفى مدينة دمنهور تم رفع 231 إشغال ثابت ومتحرك بشوارع ( المعهد الدينى - الجمهورية - المستشفى ) بالإضافة إلى رفع 88 إشغال ثابت ومتحرك بشوارع إيتاي البارود عبارة عن ( عدد 4 كراسي حديد والتحفظ علي عدد من الملابس - عدد 2 برميل بلاستيك - عدد من فروشات بيع الفاكهة إلي تعوق حركة المواطنين ).



وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال رفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين لتسهيل الحركة المرورية وللحفاظ على المظهر الجمالي الحضاري وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين مشددًا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.