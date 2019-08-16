ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المحامين: لم نصدر أي قرارات بشأن قبول القيد بالنقابة وموعد الانتخابات

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:20 م
صدى البلد
حمادة خطاب
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مجلس النقابة وحده هو المختص بتفسير وتنفيذ تعديلات قانون المحاماة.

وشدد "عاشور" في تصريح له اليوم الجمعة، على أنه لم يصدر عن مجلس النقابة حتى اللحظة أي قرارات تخص موعد قبول الراغبين في القيد بالنقابة من خريجي التعليم المفتوح والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو بمواعيد انتخابات النقابة العامة والفرعيات.

وناشد نقيب المحامين، كافة أعضاء مجلس النقابة بعدم التصريح بأي قرارات قبل مناقشتها وصدورها من مجلس النقابة صاحب الاختصاص، منعا لأي بلبلة في أوساط المحامين والرأي العام.

وأكد "عاشور" أن وزارة العدل لم تصدر حتى الآن أية قرارات تتعلق بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وجاري صياغة بروتوكول مشترك بين النقابة والوزارة يضع ضوابط التحصيل والتوريد لحساب النقابة العامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشأن تعديلات قانون المهنة.. عاشور يوجه رسالة للمحامين.. فيديو

بعد إقرارها رسميًا .. تعرف على كل ما يخص أكاديمية المحاماة وموعد أول دفعة

نقابة المحامين.. سامح عاشور يكشف موعد بدء الدراسة بـ أكاديمية المحاماة

ترشيحاتنا

ألميريا يعلن تفاصيل الصفقة الثالثة.. وتركى آل الشيخ: القادم أقوى

علاج البواسير المتدلية.. طرق التخلص من الالم نهائيا مهما كانت مرحلتها

سامح عاشور يكشف أسباب توقيع بروتوكول مع العدل لتحصيل أتعاب المحاماة

مرتضى منصور: خالد بوطيب لا يستخدم السحر مثل وليد أزارو لتسجيل أهداف

بملابس الزفاف.. عروسان داخل محكمة الاقصر والسبب صادم ..صور

بـ فستان كب.. نسرين طافش تركب خصلات شعر ذهبية: كتير حبيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان