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خبير تنمية: مبادرة دراجة لكل مواطن توفر 2 مليون فرصة عمل

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:12 م
مبادرة دراجة لكل
مبادرة "دراجة لكل مواطن"
حسين محمد
قال الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة، ان مبادرة وزارة الشباب والرياضة "دراجة لكل مواطن" اظهرت اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاهتمام بحياة المواطن.

وأوضح الحسين حسن، ان هناك محاور رئيسية لنجاح المبادرة بما تمثله كحل مفيد وسهل.

وأشار حسان الى ان المحاور الرئيسية هي ان مبادرة دراجة لكل مواطن، توفر ثلث دخل المواطن المصرى الذي ينفقه يوميا فى الذهاب والعودة من العمل، فهناك مليارا مستعمل للدراجات حول العالم.

ولفت حسان إلى ان من ضمن محاور المبادرة أن الدراجة البديل الأول الصديق للبيئة عن السيارات والمركبات المتسبّبة في تلوث الهواء حيث سيساعد استخدام الدراجات على التخفيف من مقدار التلوث اضافة إلى تخفيف حالات الزحام الخانقة التي تحدث في ساعات الصباح والمساء فترة خروج العاملين من وإلى أعمالهم.

وأردف حسان ان المبادرة ستوفر اكثر من مليونى فرصة عمل فى مصر، حيث تتحول من وسيلة انتقال إلى وسيلة لكسب لقمة العيش ، وهناك الملايين حول العالم ممن يمتلكون دراجات لبيع مختلف الأشياء بداية من الأطعمة والمشروبات والمثلجات إلى الملابس والاكسسوارات وحتى الحقائب والأحذية والورود.

وطالب حسان بان يكون مشروع دراجة لكل مواطن مشروعا قوميا تحت اشراف القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع.

وأشار إلى انه ينبغي ان يكون هناك تحفيز لاستخدام الدراجات من خلال إنشاء مسارات خاصّة بها لتوفير الأمن والأمان لمستخدميها بعيدًا عن طرق المركبات الضخمة ، وأن توضع مراقبة طبية مستقلة على تلك الطرق والمسارات.

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