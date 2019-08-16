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مهدد بالترحيل.. محاكمة سائق أوبر مصري بتهمة اغتصاب أمريكية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:01 م
المصري أحمد الجعفري
المصري أحمد الجعفري المتهم باغتصاب أمريكية
رحيم يسري
أدانت محكمة أمريكية سائق أوبر بتهمة اغتصاب سيدة كانت في حالة سكر عقب نقلها من كازينو فالي فورج.

وبحسب شبكة "سي بي اس فيلي" الأمريكية، فإن هيئة المحكمة استمعت للمتهم أحمد الجعفري - مصري الجنسية- لمدة 3 ساعات قبل أن تدينه بتهمة اغتصاب سيدة فاقدة للوعي والاعتداء الجنسي.

ويقول توم هوجان المحامي بمقاطعة تشيستر إن الجعفري صاحب الـ27 عاما سيصدر حكم عليه في وقت لاحق، متوقعا ترحيله إلى مصر.

بينما يقول محامي الجعفري إن ممارسة الجنس مع السيدة كان بموافقتها، موضحة أن المرأة هي من قامت بإغراء المواطن المصري.

كانت شرطة بنسلفانيا اعتقلت الجعفري في نوفمبر 2018، رغم ان واقعة الاغتصاب تمت في فبراير من العام الماضي.

وتقول الشبكة إن رحلة السيدة التي تستغرق في الأصل 15 دقيقة امتدت إلى 53 دقيقة مما يؤكد اعتداء الجعفري على االمرأة.

وفي بداية الأمر نفى الجعفري إقامة علاقة مع السيدة الأمريكية، لكن بعد توجيه تهم رسمية له غير أقواله موضحا أن الأمر تم بالتراضي بينهما.

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