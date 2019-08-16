بعد افتتاح المتحف.. ابنة نجيب محفوظ: كنت خائفة على مقتنيات الأديب الراحل

قالت أم كلثوم نجيب محفوظ ابنة الأديب الراحل، تعليقا على افتتاح متحف نجيب محفوظ، إنها كانت تشعر بالقلق قبل افتتاحه.



وأضافت أم كلثوم في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة " سي بي سي": "كنت خائفة على مقتنيات الأديب الراحل من عدم الإهتمام، ولكن عقب الإفتتاح شعرت بسعادة كبيرة، فسلمنا مقتنيات نجيب محفوظ قبل 25 يناير 2011".



من جانبه قال الكاتب يوسف القعيد، إن نجيب محفوظ كان يتعامل معنا ببساطة شديدة، ويعتبر قيمة روحية وإنسانية وأدبية وثقافية.

