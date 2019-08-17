والد متفتح.. ابنة نجيب محفوظ تتحدث عن الأديب الراحل.. فيديو

قالت أم كلثوم نجيب محفوظ نجلة الأديب الراحل نجيب محفوظ، إن والدها كان يتعامل بلطف مع الجميع، مضيفة :" لم يعنف أحدا طوال حياته".



وأضافت أم كلثوم نجيب محفوظ في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" عزل حياة الأديب الراحل الأدبية عن الحياة الشخصية كان من اختيارنا نحن كأسرة ولم نرغب في الظهور الإعلامي ".



وتابعت أم كلثوم نجيب محفوظ:" المنزل كان به المكتب الذي يكتب فيه وكان من الصعب أن يستقبل ضيوف في المنزل".



وأكملت أم كلثوم نجيب محفوظ:" نجيب محفوظ كان أب حنين وكان عادلا في التعامل وإذا أخطأ في أحد منا كان يعتذر على الفور وكان يشجعنا على الكتابة وكان يرغب في أن نكون أدباء، وهو والد متفتح".

