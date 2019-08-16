بملابس الزفاف.. عروسان داخل محكمة الاقصر والسبب صادم ..صور

احتفل عروسان يعملان بمهنة المحاماة، بزواجهما داخل محكمة الأقصر وسط حالة من الفرح بين اقرانهما.



شهدت قاعات محكمة الاقصر على بداية علاقة زمالة بينهما، انتهت في النهاية بالزواج، والعروسان هما محمد النجار، وأسماء أحمد عبد الراضي.



وحرص العروسان على زيارة المحكمة التي شهدت بداية تعارفهما، حيث جمعهما أول لقاء داخلها وذلك عقب عقد قرانهما.



وقال العروسان انهما يعتبران محكمة الأقصر بيتهما الثاني، الذي يقضيان فيه معظم أوقاتهما، مما جعلهما يحرصان على زيارتها والتقاط الصور التذكارية داخلها بملابس العرس.