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على وشك الموت.. صور مفجعة لـ فيلة مسنة عظمها يظهر من جسدها.. صور

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:51 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت صورة مفجعة لفيل هزيل على وشك الموت وهو ملقى على الأرض ويحيط به أشخاص غير قادرين على مساعدتها.

وتبين الصور أن تيكيري وهي فيلّة تبلغ من العمر 70 عامًا، وهي هشة للغاية وضعيفة جدًا، حيث يمكنك رؤية عظامها من خلال جسدها ، وهي رقدة على الأرض.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يجبر أصحاب الفيلة على العمل بجانب 60 فيلًا فيي مهرجان Perahera في سريلانكا هذا العام على الرغم من جسدها الضعيف وصحتها المرضية.

يضم المهرجان البوذي الذي يمتد لعشرة أيام الحيوانات المزينة بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المؤدين بما في ذلك الراقصون والمراقبون وأنفاس النار والموسيقيون.

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