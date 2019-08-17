هل الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.. نواب: بشهادة منظمات عالمية يسير فى الطريق السليم.. ومطالب بتفعيل الرقمنة الشاملة للتخلص من البيروقراطية

بنسبة 85% .. برلمانية: الاقتصاد المصري يسير في الطريق المستقيم

لتوفير فرص عمل.. برلماني يطالب بإعادة فتح المصانع المغلقة وجذب المستثمرين

للقضاء على الفساد.. برلماني يطالب بالقضاء علي الطابور الثالث





شهدت الفترة الاخيرة خطوات قوية من جانب الحكومة لتحسين اداء الاقتصاد القومي للدولة وجذب شريحة من المستثمرين لتوفير فرص عمل فضلا عن انشاء العديد من المشاريع التي ستصب في مصلحة المواطن من جهة والدولة من جهة أخري.





قام موقع "صدي البلد" بستطلاع آراء النواب حول هذه التحسينات وحول أداء الحكومة في تطوير الخدمات وخطتها لتوفير فرص عمل جديده للشباب فضلا عن وضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح، حيث أكدوا جميعًا انه بنسبة 85% الاقتصاد القومي يسير بطريقة السليم وذلك بشهاده العديد من المنظمات العالمية.





في البداية علقت سهير الحادي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أداء الحكومة في وضع الاقتصاد المصري وقالت إنه على الطريق الصحيح، معقبة: "يسير في الاتجاه الصحيح بنسبة 85% بفضل جهود القيادة السياسية".





وأضافت "الحادي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لتحسين الظروف الاقتصادية للدولة فضلا عن دعم المواطن المصري من خلال مجموعة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تصب في مصلحة المواطن مثل حياة كريمة وكلنا واحد و تكافل وكرامة وغيرها.





وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن الحكومة لا تستطيع وحدها سد احتياجات المواطن، مطالبة الجمعيات الاهلية ورجال الاعمال بتعاون مع الحكومة لدعمه بالشكل المطلوب.





كما أكدت النائبة على ضرورة تعاون جميع الوزارات لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين وتقديم تسهيلات لازمة لهم لإنشاء العديد من المشاريع التي بدورها تقضي على نسبة البطالة في مصر.





ومن جانبه علق إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أداء الحكومة في وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح وكيفية مواجهة الغلاء بعد تحرير سعر المواد البترولية.





وأضاف "نظير" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن المؤسسات العالمية أشادت بدور مصر في تحسين الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق المستقيم، لافتًا إلى ضرورة أن تقوم الدولة بتسليط الضوء على المواطن الفقير الذي خاض معركتي البقاء والبناء وخصوصًا بعد تحرير سعر المواد البترولية.





وأكد النائب ضرورة أن تقوم الدولة بفتح المصانع المغلقة وجذب شريحة أكبر من المستثمرين لزيادة تحسين الاقتصاد القومي للدولة فضلا عن توفير فرص عمل.





وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن خلال الفترة القادمة مصر ستشهد العديد من الإنجازات في جميع المجالات بفضل القيادة السياسية الحكيمة وبفضل الشعب المصري العظيم.





وفي السياق ذاته علق حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على الوضع الاقتصادي في مصر وأداء الحكومة بأنه على الطريق الصحيح ويسعى للقضاء على الطابور الثالث.





وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام البرلمان والحكومة بعدة خطوات مهمة كان لها مردودها الإيجابي على الاقتصاد القومي ومن أبرزها قانون الاستثمار الجديد فضلا عن تحسين البنية التحتية لإنشاء المشروعات التي بدورها ستقلل نسبة البطالة في مصر وتساهم في زيادة الناتج القومي.





وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ضرورة التخلص من البيروقراطية وما يسمى بالطابور الثالث حيث أن الدولة تسعى لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى مصر ولكن الطابور الثالث يقف حائط صد لهم.



