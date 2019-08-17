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تعليم

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون أول أيام امتحانات الدور الثاني

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:01 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الازهرية
محمد شحتة
يبدأ طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها العلمي والأدبي، اليوم السبت أول أيام امتحانات الدور الثاني في نهاية العام الدراسي الحالي.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، موعد امتحانات الدور الثانى بالشهادة الثانوية والإعدادية البعوث والشعبة الإسلامية لتبدأ السبت الموافق السابع عشر من أغسطس الجاري.

ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، جداول امتحانات هذه الشهادات، وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية اليوم السبت الموافق 17 أغسطس بمادتي الفقه والتوحيد.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية بالبعوث بمادتي القرآن، والفقه.

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