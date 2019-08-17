إفتتاح فاعليات مهرجان دار الأوبرا بالإسكندرية.. صور

أنطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي في نسخته المقامة على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، في الفترة من 16 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل، بحضور قيادات وزارة الثقافة.



وأحيي حفل افتتاح المهرجان فرقة "بغدادي بيج باند" بقيادة المايسترو مجدي بغدادي، عزف خلاله مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التي أعيد صياغتها في قالب موسيقى الجاز.



وتم خلال حفل الافتتاح تكريم 9 شخصيات سكندرية ساهمت في إثراء الحراك الثقافي والفني في مصر والوطن العربي، منهم المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، والفنان الكبير سمير صبري، والموسيقار محمد على سليمان، بالإضافة إلى مصمم الاستعراضات الفنان علي الجندي.





كما تم تكريم كل من الدكتورة نيفين المحمودي، المدير الفني لاوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية ، سامى محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش بدار الأوبرا، وكل من سامي فتح الله والمهندس عبد الرحمن نصار أعضاء مجلس أمناء أوبرا الإسكندرية، فضلا عن تكريم اسم الراحل محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الأسبق.