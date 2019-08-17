جامعة عين شمس تستأنف أعمال تنسيق الشهادات الفنية والتحويلات اليوم

تستأنف اليوم، السبت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس أعمالها الخاصة بالتنسيق والتحويلات وتقليل الاغتراب.





وتستقبل المعامل الطلاب الراغبين فى إجراء التنسيق الإلكترونى من الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام ثلاث سنوات ونظائرها دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) بمجموع 60 %فأكثر ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بمجموع 75 % فأكثر)





كما تستقبل المعامل الطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلومات المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها دبلومات المعاهد الفنية المتوسطة (دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي دبلوم المدارس المتقدمة )التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق( نظام الخمس سنوات بمجموع 60 % فأكثر.



