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اقتصاد

مصر تسعى لشراء كمية قمح للشحن الشهر المقبل

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:31 ص
قمح
قمح
محمد صبيح
أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب ان تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 ظهر الخميس (الساعة 1100 بتوقيت جرينتش). ويجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.

وفي أحدث مناقصة دولية لها في السادس من أغسطس، اشترت الهيئة 415 ألف طن من الأقماح الرومانية والأوكرانية والروسية للشحن في الفترة من الخامس إلى الخامس عشر من سبتمبر.

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