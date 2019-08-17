ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد تستضيف المهرجان الدولي الخامس للتمور.. نوفمبر المقبل

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:00 ص
الوادي الجديد
الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تستعد لاستضافة المهرجان الدولي الخامس للتمور في الفترة من 8 لــ10 نوفمبر بمشاركة محلية وعالمية.

وأوضح المحافظ , أن المهرجان يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، مشيرًا إلى أن المهرجان يتضمن معرضًا وورش عمل ومسابقات ولقاءات للمشترين والمستوردين من مختلف دول العالم.

وأشار الي أن المهرجان فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، كما أنه سيرصد العديد من الجوائز المالية القيمة هذا العام، للفائزين بأفضل عنصر في كل فئة من فئات المسابقة، والتي تشمل الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل لأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة، والزراعة العضوية، وأفضل منتج من التمور، وأفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور، وأفضل عبوات تغليف للتمور، وأفضل شخصية خدمية.

وأكد الزملوط أن الوادى الجديد من أكبر قلاع التمور المصرية على مستوى العالم وتمتلك أكثر من 2 مليون نخلة وتصدر كميات كبيرة من الإنتاج لمختلف الدول الأسيوية وأوروبية، والمحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زراعة 2 مليون نخلة من افخر واجود انواع التمور على مساحة تقدر بــ 165 ألف فدان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد تستعد لاستضافة المهرجان الخامس للتمور

ترشيحاتنا

الجدة تحكي.. صدى البلد ينفرد بنشر التفاصيل الكاملة لأزمة احمد الفيشاوي مع ابنته لينا

حسين السيد.. قنبلة موقوتة في الاهلي

مستريحه جديده بالغربيه.. تتفق مع أهلها فى ادعاء اختفائها عقب التشهير بها علي مواقع التواصل.. وضحاياها يشكونها في بلاغات رسميه بالنصب في مبلغ 80 ألف جنيه.. والنيابه العامه تحقق..صور

عبد الهادي يفسر تصريحاته المثيرة عن مواجهة الزمالك وليفربول

على طريقته الساخرة خالد الصاوي يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده الـ 42

محمد الشرنوبي ينشر صورة غامضة عبر إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان