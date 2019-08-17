الوادي الجديد تستضيف المهرجان الدولي الخامس للتمور.. نوفمبر المقبل

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تستعد لاستضافة المهرجان الدولي الخامس للتمور في الفترة من 8 لــ10 نوفمبر بمشاركة محلية وعالمية.



وأوضح المحافظ , أن المهرجان يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، مشيرًا إلى أن المهرجان يتضمن معرضًا وورش عمل ومسابقات ولقاءات للمشترين والمستوردين من مختلف دول العالم.



وأشار الي أن المهرجان فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، كما أنه سيرصد العديد من الجوائز المالية القيمة هذا العام، للفائزين بأفضل عنصر في كل فئة من فئات المسابقة، والتي تشمل الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل لأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة، والزراعة العضوية، وأفضل منتج من التمور، وأفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور، وأفضل عبوات تغليف للتمور، وأفضل شخصية خدمية.



وأكد الزملوط أن الوادى الجديد من أكبر قلاع التمور المصرية على مستوى العالم وتمتلك أكثر من 2 مليون نخلة وتصدر كميات كبيرة من الإنتاج لمختلف الدول الأسيوية وأوروبية، والمحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زراعة 2 مليون نخلة من افخر واجود انواع التمور على مساحة تقدر بــ 165 ألف فدان.

