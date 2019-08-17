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اقتصاد

الإحصاء: 0.6% تراجعا في معدلات البطالة خلال الربع الأول من 2019

السبت 17/أغسطس/2019 - 05:30 ص
الإحصاء
الإحصاء
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل - يونيو) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالى قوة العمل، مقابل 8.1% فى الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وتراجع بلغت نسبته 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وسجل تقدير حجم قوة العمل نحو 28.069 مليون فرد مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12.026 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.043 مليون فرد.

وبلغ عدد العاطلين 2.094 مليون عاطل (962 ألف ذكور، 1.132 مليون إناث) بنسبة 7.5% من إجمالى قوة العمل بإنخفاض قدره 173 ألف متعطل عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.6%، وبإنخفاض قدره 781 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2%.

وأظهرت نتائج بحث القوى العاملة، أن المتعطلون طبقًا للنوع موزعين بواقع 4.2% معـدل البطالة بين الذكور، بينما كان 5.7% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.7% في الربع المماثل من العام السابق، بينما أرتفع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 22.4% من إجمالى الإناث فى قوة العمل، بينما كان 18.9% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 21.2% في الربع المماثل من العام السابق .

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