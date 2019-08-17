طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة العربية والدين .. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 ، امتحان الدور الثاني في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن يبدأ زمن امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات لينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا ، بينما يبدأ زمن امتحان التربية الدينية من الثانية عشر والنصف ظهرًا ويستمر لمدة ساعة و نصف لينتهي في تمام الساعة الثانية ظهرًا.



أما عن إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 ، فيبلغ 124436 طالب/طالبة يؤدون امتحاناتهم في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.



وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة الذين من المقرر أن يخوضوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات.



وشددت الوزارة على خطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها.



وأكدت أن ذلك يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.



وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني لرصد المواقع والصفحات الإلكترونية التي تستعد للإخلال بأعمال الامتحان وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تتبعها وغلق الحساب الإلكتروني الخاص بها قبل موعد انعقاد الامتحانات بفترة كافية، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.