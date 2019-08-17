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اقتصاد

5.4 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 5.4 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 400 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 25 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.371 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الاسبوع السابق عليه.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14295 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.81%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 1.7% مسجلا 540 نقطة.

بينما سجل مؤشر s&p ارتفاع بنحو 0.73% مغلقا الفترة عند مستوى 2200 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 0.85 % مغلقا عند 17566 نقطة.

سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 1.1 % مغلقا الفترة عند 1420 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم النقدية نحو 6.3 مليار جنيه مسجلا مستوى 752.5 مليار جنيه مقابل 746.2 مليار جنيه.

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