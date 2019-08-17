تعليق ياسمين الخطيب على فوز الزمالك.. ومتابع: ‏‎المهم النهايات

احتفلت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب بفوز نادي الزمالك على ديكاداها الصومالي في أولى مباريات الزمالك بالدوري التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وغردت ياسمين الخطيب، عبر "تويتر"، قائلة: "‏7 - صفر للزمالك في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.. بسم الله الله أكبر 🇦🇹❤️"



ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎مبرووووووووك" و"‏‎المهم النهايات ".



وسجل نادي الزمالك 7 أهداف في مباراته أمام فريق ديكاداها الصومالي في أولى مبارياته التمهيدية بدوري أبطال أفريفيا.