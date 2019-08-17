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رياضة

تعليق ياسمين الخطيب على فوز الزمالك.. ومتابع: ‏‎المهم النهايات

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:11 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
مصطفى كرم
احتفلت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب بفوز نادي الزمالك على ديكاداها الصومالي في أولى مباريات الزمالك بالدوري التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغردت ياسمين الخطيب، عبر "تويتر"، قائلة: "‏7 - صفر للزمالك في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.. بسم الله الله أكبر 🇦🇹❤️"

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎مبرووووووووك" و"‏‎المهم النهايات ".

وسجل نادي الزمالك 7 أهداف في مباراته أمام فريق ديكاداها الصومالي في أولى مبارياته التمهيدية بدوري أبطال أفريفيا.

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