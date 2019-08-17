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اقتصاد

البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية الخميس المقبل

السبت 17/أغسطس/2019 - 02:28 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيى
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لحسم أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية.

وأعلنت لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع والمنتهي في 11 يوليو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة علي التوالي، عند 15.75 و16.75% لعائدي الإيداع والاقتراض لليلة واحدة وكذلك سعر العمليات الرئيسية والائتمان والخصم عند 16.25%.

وتستهدف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات لها علي مدار العام الميلادي الجاري، حسمت 4 اجتماعات منها ليتبقي لها 4 اجتماعات أخري، خامسها بعد أسبوع.

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